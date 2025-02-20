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Erzurum'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle çeşitli yollar ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, özellikle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi. Ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte dün geceden beri etkili olan kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgilere göre, kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Tekman yolunun 10-55 kilometreleri, Mercan-Çat yolunun 0-39 kilometreleri, Oltu-Göle yolunun 34-47 kilometreleri, Erzurum-Karlıova 0-32, Köprüköy-Hınıs 10-55, Aşkale-Erzurum 64-65 kilometreleri ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca Erzurum-Çat, Aşkale-Bayburt arasındaki Kop Dağı, Tercan-Aşkale'deki Tepebaşı mevkisi ile Akşar-Göle yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum-Çat yolunda bekletilen tır şoförlerinden Mehmet Karakuş, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle araç kullanırken zorlandığını söyledi.

Karakuş, "Eskişehir'den Erzurum'a yük aldım, bugün boşalttım, istikametim Bingöl. Şu an yoğun kar yağıyor, tipi var, polisler güvenlik için yolu kapatmış, bizi bekletiyorlar. Yollarda görüş mesafesi az ve buzlanma var." dedi.

Tır şoförlerinden Erkan Doğan da dün akşamdan bu yana trafik güvenliği tedbirlerince beklediğini anlattı.

Ekiplerin gereken yardımları şoförlere sağladığını belirten Doğan, "Doğubayazıt'tan Malatya'ya gidiyorum. İleride bayağı araç kalmış, Karayolları ekipleri yardımcı oldu da geri geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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