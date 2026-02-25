Haberler

Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valinin açıklamasına göre, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Vali Aydın Baruş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Baruş, şunları kaydetti:

"Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Kaynak: AA / Talha Koca
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Siirt'te öğrenciler 'Kabe'de Hacılar' ilahisine hep birlikte eşlik etti

Son günlerde dillerden düşmüyor! Öğrenciler hep birlikte eşlik etti
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı