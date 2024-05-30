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Erzurum'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan aracın sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 34 LTV 51 plakalı kamyonet, Akşar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Bozdemir'e (79) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şenkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçarken plakası düşen aracın sürücüsü Y.E, Paşalı Mahallesi mevkisinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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