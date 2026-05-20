Erzurum'da kahvehane işletmecisi müşterisinin silahlı saldırısında yaralandı

Erzurum'da bir kahvehane işletmecisi, tartıştığı müşterisi tarafından bacaklarından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

ERZURUM'da Kahvehane işleten Turan A., tartıştığı müşterinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi 2'nci siteler sokak üzerinde bulunan kahvehaneye gelen bir kişi, tartıştığı işletmeci Turan A.'ya sokakta tabancayla ateş açtı. Turan A., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Turan A., ambulansa bindirildiği sırada polise, kendisini sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi.

Yaralı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada Turan A.'nın vurulma anına ait görüntüler kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

