Erzurum'da kadın girişimcileri zirvesi düzenlendi

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla "Zirvede Kadın Var-Erzurum'da Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, ETSO meclis salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Zirvede Kadın Var Platformu Kurucusu ve Proje Lideri Seyhan Koçak, bütün kadınların hikayelerinden yola çıkarak söz konusu platformu kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde de bu tarz programlar düzenlediklerini belirten Koçak, "Birbirimize dokunduğumuz sürece kadının mücadele hikayesinin daha anlamlı olduğunu düşünerek bu platformu kurmak istemiştim. Bambaşka hikayeler var ve bugün de bambaşka hikayeler göreceğiz." dedi.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise maden sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci olarak yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Sorumluluk duygusunun kendisini ayakta tuttuğunu dile getiren Alioğulları, şunları kaydetti:

"Kadınlar her alanda vardır diyebilmek için çalışmaya devam ettim. Kadınlarımız her alanda farkını ortaya koyuyor. Tarihten bugüne başarıya ortak olmuş, bugün de üretmeye devam eden çok güçlü kadın potansiyeline sahibiz. Üreten kadın güçlü gelecek demektir. Üreten kadın, sadece kendi hayatını değil, bir ailenin, bir toplumun, hatta bir ülkenin geleceğini değiştireceğini biliyoruz. Kadın istihdamı arttıkça refahın artacağını, kadın girişimciliği güçlendikçe yarınların daha sağlam olacağını çok iyi biliyoruz. Ama asıl başarı sadece kendi başarımızı yazmak değil, başkasının başarısını alkışlayabilmektir. Çünkü kadın kadının rakibi değil yol arkadaşıdır."

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'ın da konuşma yaptığı program, kadın girişimcilerin yer aldığı oturumla tamamlandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
