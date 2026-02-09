Haberler

Erzurum'da bir kadını zorla evde alıkoyduğu iddiasıyla aranan zanlı teslim oldu

Güncelleme:
Erzurum'da 4 gün önce evde zorla alıkoyulduğu iddia edilen B.K.'yı alıkoyan Ş.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 10 kaydının olduğu belirtildi.

Erzurum'da 4 gün önce evde bir kadını zorla alıkoyduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Rabiaana Mahallesi'ndeki bir binada B.K'yi (21) zorla alıkoyduğu iddiasıyla 4 gündür aranan Ş.Ö. (45) polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli Ş.Ö'nün çeşitli suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenildi.

B.K, Veyisefendi Sokak'ta 5 Şubat'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş ve itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla binadan çıkarılmıştı.

