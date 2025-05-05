Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 115 Akıllı Saat Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 115 Akıllı Saat Ele Geçirildi
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Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Oltu ilçesinde 115 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Oltu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 115 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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