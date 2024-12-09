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Erzurum'da Kaçak Balık Avcılığına Suçüstü

Erzurum'da Kaçak Balık Avcılığına Suçüstü
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Erzurum'un Yağan Mahallesi'nde Aras Nehri'nde kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Jandarma, 340 kilo sazan balığına ve av araçlarına el koydu.

Erzurum'da kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağan Mahallesi'ndeki Aras Nehri'nde kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi hakkında işlem yaptı.

Kaçak avcıların ağlarına ve yakaladığı 340 kilo sazan cinsi balığa el koyan ekipler, avcılık malzemeleri ile balıkları İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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