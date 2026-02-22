Haberler

Erzurum'da kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim yapıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde kaçak avlanmanın önlenmesi için baraj ve göllerde denetim gerçekleştirdi. Doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için çalışmalar devam ediyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla baraj ve göllerde tekneyle denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük olarak, su ürünlerinin her aşamasında denetimlerin kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla jandarma ekipleriyle sahada görev yapan ekiplerimiz, denetimlerini İl Müdürlüğümüze ait tekneyle yürütüyor. Doğal dengeyi bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, sürdürülebilir balıkçılığı ve su ürünleri kaynaklarını korumayı öncelik edinerek çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
