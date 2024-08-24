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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerine devam etti

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Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 41'inci haftasında sürdürdü. Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan aile hekimi Muhammet Mutlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetledi.

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 41'inci haftasında sürdürdü.

Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan aile hekimi Muhammet Mutlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetledi.

Mutlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce masum insanın öldüğünü anımsatarak, "7 Ekim'den bu yana 10 aydan fazla süredir devam eden soykırımda bebek, çocuk, gebe, kadın, yaşlı denilmeden binlerce masum insan, işgalci terörist İsrail ve teröristlerin en büyük destekçisi baş terörist ABD tarafından acımasızca katledildi ve katledilmeye devam ediliyor." dedi.

İsrail'in savaş altındakilere gönderilen yardımları engellediğine dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti:

"Zalim zulmüne devam ediyor, Yeni doğmuş bebeklerin kafaları, kolları acımasızca koparılırken, gebe kardeşlerimize ve esirlere tecavüz edilirken, bombalarla öldüremedikleri Gazzeliler, yardımlar engellenmek suretiyle aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edilirken, İslam dininin tüm değerleri katil siyonistlerce aşağılanırken bizler ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyor muyuz, yoksa gaflet içinde sırtımızı mı dönüyoruz?"

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammet Mutlu Filistin erzurum İsrail Gazze Sağlık Güncel Haberler

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