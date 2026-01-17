Erzurum'da iş yerinde patlama; yangın çıktı, 2 ölü / Ek görüntüler

ERZURUM'un Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Ekipler, içeride mahsur kalan 8 kişiyi kurtarıp, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınanlardan 2'si hayatını kaybetti. Olay yerine gelip, bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşanan işyerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı iş yerinde kalanlar olduğu bilgisi üzerine ekipler, kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, ulaştıkları yaralıları tek tek içeriden çıkardı. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Yangına; Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlarla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerine gelerek Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Saat 12.30'da yangınla ilgili haber geldi. 5 dakika içinde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Toplamda 30 yangın söndürme aracıyla beraber müdahale edilmiş durumda. İçerde 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Yangın kontrol altına alınmış durumda" dedi.

Haber: Salih TEKİN-Oktay POLAT/ERZURUM,