Erzurum'da hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hafif ticari aracın yol kenarında bekleyen bir kişiye çarpması sonucu yaya ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da hafif ticari aracın çarptığı kişi ağır yaralandı.
M.D. idaresindeki 25 ACD 122 plakalı hafif ticari araç, Yakutiye ilçesi 2. Karskapı Caddesi'nde yol kenarında bekleyen İsa Y'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İsa Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talha Koca