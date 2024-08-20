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Erzurum'da Gökhan Tepe Konseri

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Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Gökhan Tepe, on binlerce Erzurumluyla buluştu. Konserde kendi şarkılarının yanı sıra 90'ların pop şarkıları ve Erzurum türkülerini de seslendiren Tepe, İbrahim Erkal'ı da anarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Erzurum'da Gökhan Tepe rüzgarı esti

ERZURUM - Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Gökhan Tepe sahne aldı. Ünlü sanatçı, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Türk pop müziğine önemli eserler kazandıran sanatçı Gökhan Tepe, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu.

Sevilen sanatçı repertuvarında kendi şarkılarıyla beraber; 90'ların pop şarkıları ile 70 ve 80'lerin arabesk şarkılarına ve Erzurum türkülerine yer verdi.

Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı da rahmetle anan Tepe, Erkal'ın Canısı ve Sen Aldırma gibi en sevilen şarkılarını da seslendirdi. Sahne ekranında Erkal'ın görüntülerinden oluşan video gösterildi. Tepe, "Yıllarca abimdi ben de onun kardeşiydim, onu çok özlüyoruz, onsuz her şey yarım, seni asla unutmayacağız İbrahim Abi, ruhu şad olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Erkal Gökhan Tepe Erzurum Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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