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Erzurum'da gelinlikçi esnafı, komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü için tutuklandı

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Erzurum'da gelinlikçi esnafı, komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü için tutuklandı
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Erzurum'da gelinlikçi esnafı Hakkıhan Gez, iş yeri komşusu Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle kasten öldürme suçundan tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Kabanlı Yakutiye'deki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ERZURUM'daki iş yerinde esnaf komşusu Emirhan Kabanlı'yı pompalı tüfekle öldüren Hakkıhan Gez, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emirhan Kabanlı ise toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kevelciler Caddesi'ndeki gelinlikçide meydana geldi. Gelinlik dükkanının sahibi Hakkıhan Gez ile içeri giren bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek konuşmaya başladı. İş yerinin kapısını açıp çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan Gez, 'İçi boş' dediği pompalı tüfeği doğrulttu ve tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Kabanlı, karın bölgesinden vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı'nın yardımına Hakkıhan Gez ve bölgedeki diğer esnaf koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay, gelinlik dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan Gez'in pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan Gez'i olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüpheli, basın mensuplarının olayla ilgili sorularını cevapsız bıraktı. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hakkıhan Gez, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emirhan Kabanlı için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sonrası Emirhan Kabanlı, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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