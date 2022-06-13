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Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
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- Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü.

- Erzurum'da geceyi şimşekler aydınlattı

ERZURUM - Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Erzurum'da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Erzurum'da eşsiz manzaralar oluşturdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

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