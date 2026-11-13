Erzurum'da ekim ayında yapılan polis çalışmalarında aranan 266 kişi yakalandı

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Erzurum'da, polis ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli alanlarda şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalar yürüttü.

Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı.

Çalışmalarda, 126 bin 825 şahıs sorgulanırken, 70 bin 3 araç kontrol edildi. 728 umuma açık iş yeri, 858 park ve bahçe ile 950 metruk binada denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, 16 tabanca, 14 av tüfeği ile 23 maksat dışı bıçak ele geçirdi.

Ekim ayında 60 narkotik operasyonu düzenlendi, 272 gram uyuşturucu yakalandı.

Kaynak: AA