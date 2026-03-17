Erzurum'da polisin 'dur ihtarına' uymayan sürücüye 200 bin lira ceza

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsüne 200 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde "dur" ihtarına uymayan M.A'nın kullandığı 45 ALA 463 plakalı hafif ticari aracı, kovalamaca sonunda Tortum yolunda yakaladı.

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 200 bin lira ceza kesti ve ehliyetine 60 gün el koydu.

Ayrıca araç trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü.