Haberler

Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düğüne giden Burak Sünger'in kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada Gamze Kalay hayatını kaybetti, Sünger ağır yaralandı.

ERZURUM'da düğüne giderken Burak Sünger'in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada Sünger ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı Gamze Kalay (26) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Köprüköy ilçesinde meydana geldi. Banka çalışanları Gamze Kalay ve Burak Sünger bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere 34 HFS 596 plakalı otomobil ile Hınıs ilçesinden yola çıktı. Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkisinde Burak Sünger'in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay'ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Sünger'in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler