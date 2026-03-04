Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, isimleri kullanılarak iftar programı ve yardımlarla ilgili dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunu duyurdu. Vatandaşların dikkatli olmaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında yetkililere bildirmeleri istendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bürokratların adını kullanarak "iftar programı, ayni ve nakdi yardım" talebiyle halkı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının isimleri kullanılarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, belediye adına hiçbir yetkilinin vatandaşlardan herhangi bir şekilde para talep etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılığına veya doğrudan belediyemize bilgi vermelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

