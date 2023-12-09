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Erzurum'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Erzurum'da görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi. Narmanlı Camii avlusunda toplanan doktorlar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlar eşliğinde Çifte Minareli Medrese önüne kadar yürüdü.

Erzurum'da görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi.

Narmanlı Camii avlusunda toplanan doktorlar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlar eşliğinde Çifte Minareli Medrese önüne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kübra Göğebakan, İsrail'in Filistin'de on yıllardır sistematik işgal ve zulüm uyguladığını, 7 Ekim'den bu yana yaşananların en hafif anlatımla soykırım olduğunu söyledi.

Filistin'de uzun yıllardır katliamların sürdüğünü anlatan Göğebakan, "75 yıl artı 62 gündür insanlar ağlıyor. Adına soykırım, etnik temizlik, katliam ne derseniz deyin yürekler yangın yeri olmuş. İnsanların feryadı zaten olanları tarif etmiyor mu?" dedi.

Gazze'de yaşananların dünya kamuoyunda manipüle edildiğini ve insan haklarının ihlal edildiğine dikkati çeken Göğebakan, hekimler olarak mesleğe yakışır duruş ortaya koyacaklarını vurguladı.

Vicdanlı insanları boykota çağırdı

İstanbul'da 4 hafta önce başlatılan bu yürüyüşleri, yaygınlaştırarak her cumartesi gerçekleştirme niyetinde olduklarını dile getiren Göğebakan, şöyle devam etti:

"Bu hafta Erzurum'da yaptığımız bu yürüyüş, eş zamanlı olarak 20 ilde daha gerçekleştirilmektedir. Tüm hekim, sağlık çalışanları ve vicdanlı insanları harekete geçmeye, boykot etmeye, paylaşmaya, susmamaya, unutmamaya çağırıyoruz. Ek olarak hekimlerimizi eczacılarımızı İsrail'e desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz."

Üzerine kanı simgeleyen boyaların sürüldüğü beyaz önlükler giyilerek yapılan basın açıklamasında, Filistin'de ölen çocukları temsilen kanlı kefenler yerde sergilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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