Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Devrilen cam yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum'da cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Erzurum'da cam yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Erzincan yönüne giden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 55 AA 979 plakalı cam yüklü tır, Erzurum-Erzincan kara yolunda kontrolden çıkıp devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın dorsesinden çevreye dağılan cam parçaları ise Karayolları ekiplerince temizlendi.
AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel