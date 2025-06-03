Erzurum'da Dereye Uçan Otomobilde Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Dereye Uçan Otomobilde Aile Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada, Balıkesir'den Van'a giden otomobilin dereye uçması sonucu Barış Bakır, eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır hayatını kaybetti.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde dereye uçan otomobildeki Barış Bakır (25) ile eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır (4) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Karayazı ilçesinin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a giderken Barış Bakır'ın kontrolünü yitirdiği 65 ACA 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki dereye uçtu. Sabah bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran araç ve içinde bir kişi olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma araç içindeki Barış Bakır ile çevrede yaptığı aramada yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır'ı buldu.

Bakır ailesinin Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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