Erzurum'da çıkan yangın 20 evi etkiledi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Köşeyol Mahallesi'nde çıkan yangın bitişikteki evlere de sıçradı. Şu ana kadar 20 evin zarar gördüğü yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Köşeyol Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, birbirine bitişik diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayburt'tan da takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplere, mahalleli de destek verdi. Şu ana kadar 20 evin zarar gördüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.