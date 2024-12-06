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Erzurum'da Buzlanma Nedeniyle Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralı

Erzurum'da Buzlanma Nedeniyle Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle devrilen minibüste bulunan sürücü Mehmet T. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Erzurum'da yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Mehmet T. idaresindeki 04 AAZ 480 plakalı minibüs, Karayazı ilçesi Yücelik köyü mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Minibüste sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet T, sağlık ekiplerince Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs, iş makineleri yardımıyla karlı araziden çıkarıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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