Erzurum'da Bomba Arama Köpeği 'Yazı' İle Kaçakçılara Operasyon

Erzurum'da Bomba Arama Köpeği 'Yazı' İle Kaçakçılara Operasyon
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Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda bomba arama köpeği Yazı'nın desteğiyle 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da bomba arama köpeği "Yazı"nın desteğiyle düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bomba arama köpeği "Yazı"nın da desteğiyle kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, ekiplerce yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca ile şarjörler ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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