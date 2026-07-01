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Erzurum'da 1'i ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişiyi yaralayan H.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaralılardan K.Z.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Lalapaşa Mahallesi Ayaz Paşa Caddesi'nde dün M.Z. ve K.Z. kardeşlerin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralılardan K.Z'nin tedavisinin Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
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