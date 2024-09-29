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Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada Ömer Özdemir (49) bacağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Özdemir'in durumu stabil. Kavganın tanıkları, olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Erzurum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde, Ömer Özdemir (49), henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından bacağından yaralanan Özdemir, olay yerinden kaçarak bölgede bulunan bir markete sığındı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

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