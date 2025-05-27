Erzurum'da Beton Mikseri Park Halindeki Araçlara Çarptı

Erzurum'da Beton Mikseri Park Halindeki Araçlara Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sürücü Serkan K.'nin kontrolünü kaybettiği beton mikseri, park halindeki 8 araca çarpıp inşaat alanına düştü. Sürücü yaralanırken, araçlar büyük hasar aldı.

ERZURUM'da sürücü Serkan K.'nin kontrolünü kaybettiği beton mikseri, işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp inşaatın temeline düştü. Kazada Serkan K. yaralanırken, araçların çoğu hurdaya döndü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde meydana geldi. Yeni yerleşim alanındaki binaya beton taşıyan Serkan K. yönetimindeki 25 RA 980 plakalı beton mikseri inşaatta çalışan işçilere ait park halindeki 8 araca çarpıp yaklaşık 100 metre ilerideki inşaatın temeline düştü. Yan yatan beton mikserinin yaralanan sürücüsü Serkan K., çevredekiler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, LPG'li bazı araçlarda gaz kaçağı kontrolü yaptı.

Kazaya tanık olan Lokman Toptaş, "Beton mikseri aşağıdan yukarıya süratli bir şekilde gelirken park halindeki araçlara çarparak inşaat alanına düştü. Hemen mikser şoförüne koştuk baktık sağdı. Sürücüyü ambulans alıp götürdü. Diğer araçlarda yaralı yok ama çoğu büyük hasar aldı" diye konuştu.

Haber: Turgay İPEK/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.