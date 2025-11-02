Haberler

Erzurum'da Bekçi Tuvalette Ölü Bulundu

Güncelleme:
Erzurum'da iş hanında bekçilik yapan 69 yaşındaki Orhan Korkmaz, tuvalette cansız bedeniyle bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzurum'da bekçilik yapan kişinin cansız bedeni iş hanının tuvaletinde bulundu.

Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda bekçilik yapan Orhan Korkmaz'dan (69) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde iş hanına geldi.

Bekçinin yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, Korkmaz'ı tuvalette yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin tuvaletin kapısını açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
