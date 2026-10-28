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Erzurum'da Başkomiser Taşdemir, Cumhuriyet Bayramı'nda bayrakla at sürdü

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Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser İsmail Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yağmur altında Türk bayrağıyla at sürdü. Çamurlu patika yollarda dört nala ilerleyen Taşdemir'in bayrak eşliğindeki sürüşü dronla havadan görüntülendi.

Erzurum'da görevli başkomiser İsmail Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla yağmur altında at sürdü.

Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Başkomiser Taşdemir, Cumhuriyet Bayramı'na özel gerçekleştirdiği atlı sürüşle anlamlı bir görüntüye imza attı.

İlçe kırsalında, yağmurun altında elinde Türk bayrağıyla atını dört nala süren Taşdemir, çamurlu ve patika yollarda ilerledi.

Taşdemir'in bayrak eşliğinde gerçekleştirdiği sürüş, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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