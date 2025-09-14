Haberler

Erzurum'da Bahçe Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Narman ilçesinde bahçe duvarı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri bulundu. Olay, Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kemikler, detaylı inceleme için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Erzurum'un Narman ilçesinde bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu.

Tuzla Mahallesi'nde bahçe duvarı için kepçeyle kazı yapan işçiler, toprak zeminde kemik parçalarına rastladı.

Durumun, Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, detaylı inceleme yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.