Erzurum'da Bahçe Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu

Erzurum'un Narman ilçesinde bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu.

Tuzla Mahallesi'nde bahçe duvarı için kepçeyle kazı yapan işçiler, toprak zeminde kemik parçalarına rastladı.

Durumun, Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, detaylı inceleme yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.