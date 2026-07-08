Erzurum'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Erzurum'un İspir ilçesinde ATV tipi aracın devrilmesi sonucu 48 yaşındaki Adem Çelik hayatını kaybetti.
Erzurum'un İspir ilçesinde, ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Adem Çelik (48) idaresindeki ATV, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İyidere Mahallesi'nde yol kenarına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Köksal Sayın