Erzurum'da Askeri Personel Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 Yaralı

Erzurum'da Askeri Personel Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 Yaralı
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Erzurum'da, askeri personel taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Erzurum'da, askeri personel taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi hafif yaralandı.

Askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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