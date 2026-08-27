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Erzurum'da Asayiş Uygulamaları Sürüyor

Erzurum'da Asayiş Uygulamaları Sürüyor
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Erzurum'da polis, kent genelinde huzur ve güvenlik için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetimlere katılarak polislere can güvenliği ve nezaket talimatı verdi, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, şüpheli kişileri ve araçları kontrol etti.

Erzurum'da polis ekipleri, asayiş uygulamalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağalamak amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinde nezaket kurallarına uymaları talimatını verdi.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki denetimlere katılan Karaburun, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekipler, uygulama kapsamında şüpheli kişileri kontrol edip bazı araçlarda da arama yaptı.

Kaynak: AA
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