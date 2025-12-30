Erzurum'da ambulans helikopter, kar nedeniyle yolda kalan hasta için havalandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirilirken kar nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam saatlerinde Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Semra Ö'nün kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Erzurum'a sevk edilen hasta, gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Tekman kara yolunda mahsur kaldı.

Hasta, günün aydınlandığı ilk saatlerde bölgeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Ambulanstaki sağlık ekibi de kara yollarının bölgede karla mücadele çalışmasının ardından yolu açmasıyla görev yeri Tekman'a döndü.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.