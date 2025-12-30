Haberler

Erzurum'da ambulans helikopter, kar nedeniyle yolda kalan hasta için havalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tekman ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirilirken kar nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirilirken kar nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam saatlerinde Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Semra Ö'nün kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Erzurum'a sevk edilen hasta, gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Tekman kara yolunda mahsur kaldı.

Hasta, günün aydınlandığı ilk saatlerde bölgeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Ambulanstaki sağlık ekibi de kara yollarının bölgede karla mücadele çalışmasının ardından yolu açmasıyla görev yeri Tekman'a döndü.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı