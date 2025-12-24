Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler törenle anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla Valilik öncülüğünde düzenlenen "Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı", Bardız Yayla Şehitliği'nde Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekilerin anıtta dua edip karanfil bırakmasıyla başladı.

Ardından protokol üyeleri, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar "Bardız" olarak bilinen ve Erzurum'dan hareket eden birliklerin Sarıkamış'a harekatı öncesi en önemli buluşma noktası olan Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

85. Alay Sancağı'nın buradaki köy camisinin minaresine asılmasının ardından ezan okundu, şehitler için 3 el saygı atışı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Bardız'da tarihin en hüzünlü ama bir o kadar da onurlu sayfalarından birinin yazıldığını vurgulayan Çiftçi, "Bu topraklara düşen her bir fidan, bugün üzerinde hür ve bağımsız şekilde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temelleridir. Onlar, Allahuekber Dağları'nı aşarken, sadece düşmana karşı değil doğanın en çetin şartlarına karşı da bir irade savaşı vermişlerdir." dedi.

"Bardız'da yatan her bir şehidimiz bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan sessiz birer muhafızdır"

Erzurum'un tarihin her döneminde Anadolu'nun kilidi ve Mülk-i İslam'ın savunucusu olduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Aziziye'de Nene Hatun'un, tabyalarda Dadaşların gösterdiği o sarsılmaz duruş Bardız'da binlerce isimsiz kahramanın şehadetiyle birleşmiştir. Bizler bugün burada sadece bir anma programı yapmıyoruz. Bizler ecdadımızın bize bıraktığı o mukaddes emaneti yani vatan, bayrak ve bağımsızlık ruhunu diri tutmak için ahitleşiyoruz. Bardız'da yatan her bir şehidimiz bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan sessiz birer muhafızdır. Genç kardeşlerim, şu üzerinde yürüdüğümüz toprakların her karışında bir yiğidin izi, her zerresinde bir şehadet şerbeti vardır."

Şehitlerin fedakarlıklarının her daim anılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en büyük gücün Bardız'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da sergilenen birlik ve beraberlik ruhu olduğunu anlattı.

Programda, Prof. Dr. Bingür Sönmez, harita üzerinden Sarıkamış Harekatı'nı anlatırken, Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve Şenkaya Köy Dernekleri Federasyonu Başkanı Osman Şeker de birer konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam eden program, Şenkaya Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisiyle sona erdi.

Vali Çiftçi'nin 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış hattına yürüyecek olan izcilere Türk bayrağı vermesiyle sona eren programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum amirleri, izciler ve öğrenciler katıldı.