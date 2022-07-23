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Erzurum'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için suya giren çocuk boğuldu

AA - Köksal Sayın - Güncel
Erzurum'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için suya giren çocuk boğuldu

Erzurum'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için kardeşleriyle Çoruh Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Erzurum'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için kardeşleriyle Çoruh Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

İspir-Yusufeli yolu üzerindeki Bağ mevkisinde ailesiyle piknik yaparken kardeşleriyle serinlemek için Çoruh Nehri'ne giren 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerce sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp morguna götürüldü.

Yazıcı'nın akrabası Mustafa Balcılar, AA muhabirine, İstanbul'dan gelen çocukları dolaştırmak için ilçeye getirdiklerini söyledi.

Bir süre ilçede gezdikten sonra söz konusu alanda piknik yaptıklarını ifade eden Balcılar, "Çocuklar serinlemek amacıyla şortlarını giydi ve 10-15 santimetre kadar derinliğe kadar suya girdi. Çocuk terliğini suya kaptırınca onu yakalamak için derenin akışına doğru koştu. Derindi ve düşünce çırpınmaya başladı. İki kişi kurtarmak için atladı. Bir kez sudan çıkardılar ama sonra gitti. Su bulanık olduğu için dibini göremedik." diye konuştu.

AA / Köksal Sayın - Güncel

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