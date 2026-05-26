Haberler

Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye

Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 94 yaşındaki şehit annesi Hava Akçay'a evinde ziyaret gerçekleştirerek tekerlekli sandalye hediye etti. Akçay, devletin desteğinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 94 yaşındaki şehit annesi Hava Akçay'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle şehit annesi Akçay'a evinde ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, Hava Akçay'ın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kendisine tekerlekli sandalye hediye edildi.

"Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor"

Şehit annesi Akçay, ziyarette yaptığı açıklamada, devletin kendisini unutmamasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ziyaret ve hediye edilen tekerlekli sandalye için teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri arayıp sormaları, kapımızı çalmaları bize güç veriyor. Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise şehit ailelerinin milletin en kıymetli emaneti olduğunu, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerin hem vefa duygusunu yaşatmak hem de büyüklerin yanında olunduğunu hissettirmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aykut, şunları kaydetti:

"Erzurum genelinde şehit yakınları, gaziler, yaşlı bireyler, engelli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal hizmet çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere gazilerimizin, yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendirmekte, vefa, merhamet ve paylaşma duygularını canlı tutmaktadır. Şehit ailelerimize yönelik destek çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Boğazına saplanan 5 santimlik kemik öldürüyordu

5 santimlik kemik yüzünden neredeyse ölüyordu
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! Soluğu TOMA'nın üzerinde aldı
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var