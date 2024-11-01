Erzurum'da 80 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da ele geçirilen 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik dedektör köpeği "Magnum" desteğinde yaptığı operasyonda, 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınıp polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 2 zanlının, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.