Erzurum'da 3 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan P.M. ve O.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer
