Erzurum'da 3 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'da 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan P.M. ve O.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer