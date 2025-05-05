Erzurum'da 28 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Erzurum'da 28 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "Terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "Mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Hınıs ilçesi Akçamelik Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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