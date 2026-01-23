Erzurum'da '2. Geleneksel Kızak Şenliği' düzenlendi

Erzurum'un Narman ilçesinde "2. Geleneksel Kızak Şenliği" düzenlendi.

Eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Narman Belediye Başkanı Kınalı burada yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda şenliği daha geliştireceklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik kapsamında düzenlenen kızak yarışına her yaş grubundan katılan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Programda, yerel sanatçılar sevilen eserleri seslendirdi. Katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.