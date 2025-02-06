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Erzurum'da 1500 Kaçak Tişört Ele Geçirildi

Erzurum'da 1500 Kaçak Tişört Ele Geçirildi
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Jandarma ekipleri, Erzurum Hınıs ilçesinde mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 1500 kaçak tişört ele geçirdi. 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince mali suçlarla mücadele kapsamında 1500 kaçak tişört ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçede düzenlenen operasyonda 1500 kaçak tişört ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen tişörtlere ise adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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