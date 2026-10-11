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Erzurum Aziziye'de çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

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Erzurum Aziziye'de çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde öğle saatlerinde Aziziye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, manevra sırasında elinde poşetlerle geçen 47 yaşındaki 2 çocuk annesine çarptı. Kamyonun altında kalan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alınırken inceleme başlatıldı.

ERZURUM'da çöp kamyonunun çarptığı 2 çocuk annesi Elif Kaya (47), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aziziye Belediyesi'ne ait, E.Ö. (27) yönetimindeki 25 AEN 285 plakalı çöp kamyonu, manevra yaptığı sırada, elinde poşetlerle önünden geçen 2 çocuk annesi Elif Kaya'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elif Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Kaya'nın yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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