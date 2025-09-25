Haberler

Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Erzurum'un Aşkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi ve Aşkale ile Erzurum merkezde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 11.29'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Okullarda da öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarından dışarıya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
