Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Erzurum-Artvin Karayolu Yeni LED Işıklarla Aydınlatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzundere ilçesinden geçen Erzurum-Artvin karayolu, modern beyaz LED ışıklarla aydınlatılarak hem güvenliği artırdı hem de görsel zenginlik kazandırdı. Çalışmalar, yaz aylarında başlatılan projeyle yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda tamamlandı.

Erzurum - Artvin karayolu ışıl ışıl aydınlandı

ERZURUM - Uzundere ilçesinden geçen Erzurum-Artvin karayolu, yepyeni beyaz LED ışıklarıyla aydınlatılarak modern ve estetik bir görünüme kavuştu. ÇTK Enerji koordinasyonunda yürütülen proje, yaz aylarında yenilenen yolun ışıklandırma eksikliğini gidermek amacıyla hayata geçirildi.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik bir alanı kapsayan çalışmalar, hem sürücülerin güvenliğini artırmayı hem de bölgeye görsel bir zenginlik katmayı hedefledi. Kısa sürede tamamlanan projeyle karayolu adeta beyaz bir örtüyle kaplanmış gibi görünüyor.

Türkiye'nin sakin şehir unvanına sahip nadir ilçelerinden biri olan Uzundere, bu projeyle bir kez daha farkını ortaya koydu. Bölgede yaşayan halk ve yoldan geçen sürücüler, yeni ışıklandırmanın konfor ve estetik açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Erzurum-Artvin Karayolu Yeni LED Işıklarla Aydınlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
img

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
img

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
img

Teşkilat Dizisi Oyuncularından MSÜ'ye Davet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.