Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kurban Bayramı arifesinde trafik uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da Kurban Bayramı arifesinde trafik uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. Erzurum'da, polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimler yaptı. Vali Okay Memiş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile birlikte kontrol noktalarını ziyaret ederek bayram tedbirlerini yerinde inceledi. Ardahan'da da ekiplerce kent merkezinin bağlantılı ana yollarında denetimler yapıldı. Denetimde sürücülere kolonya, araçtaki çocuklara şeker ikram edildi, uyulması gereken trafik kuralları hatırlatıldı. Ardahan otogarında da denetim yapan ekipler, sürücü ve yolculara uyulması gereken kurallara ilişkin broşür dağıttı. Kars'ta ise bayram tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu havadan denetlendi. Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini dron desteğiyle gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimi sıklaştırdı. Denetimlerde vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli gibi kurallar hatırlatıldı. Ağrı'da, Vali Osman Varol, trafik denetimlerine katıldı. Kurban Bayramı öncesi yol kontrol uygulama noktasını ziyaret eden Vali Varol, polislerle araç sürücüleriyle sohbet edip, güvenli seyahat etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Varol, araç sürücüleri ve polislere lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Kurban Bayramı Ardahan Ağrı Güncel Haberler

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