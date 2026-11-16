Erzurum 3. İdare Mahkemesi, ölçme merkezi öğretmenlerine ek ders artırımı hakkı verdi

(ANKARA) - Erzurum 3. İdare Mahkemesi, ölçme ve değerlendirme merkezinde görev yapan yüksek lisans veya doktora mezunu öğretmenlere, fiilen derse girme şartı aranmaksızın artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi. Eğitim-İş Sendikası, kararın lisansüstü eğitim nedeniyle ödenmesi gereken ek ders ücretlerine ilişkin mağduriyetler açısından önem taşıdığını belirtti.

Eğitim-İş Sendikası, ölçme ve değerlendirme merkezinde görev yapan bir üyesine, lisansüstü eğitimine rağmen artırımlı ek ders ücreti ödenmemesi üzerine açtığı davanın öğretmen lehine sonuçlandığını duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lisansüstü eğitim sebebiyle ödenmesi gereken artırımlı ek ders ödemelerine ilişkin mağduriyette Eğitim-İş'in emsal yargı kararları yol açıcı olmuştur. Bu defa da ölçme ve değerlendirme merkezinde görev yapan üyemize benzer gerekçelerle lisansüstü eğitimine rağmen artırımlı ek ders ödemesi yapılmaması üzerine sendikamızca açılan davada Erzurum 3.İdare Mahkemesince; 'görevlerinin niteliği gereği görevlerini fiilen derse girme şeklinde yerine getirmediği açık olup, davacıdan fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, böylece lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans ya da doktora yapmış olan Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde görev yapan öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.' Gerekçesiyle ek ders ücretinin artırımlı olarak ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Eğitim-İş olarak, eğitim emekçilerinin tüm özlük ve mali haklarının savunusunda en öndedurmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA