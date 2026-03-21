Erzincanlılar ramazanda 6 bin 478 öğrenciyi iftar sofralarına konuk etti

Erzincanlılar, kentte okuyan 6 bin 478 üniversite öğrencisini ramazan boyunca aile ortamını yaşamaları amacıyla iftar sofralarına konuk etti.

Ramazan ayında öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında gerçekleştirilen iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları da bir araya getirip toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, proje kapsamında üniversiteli gençlerin Erzincanlı ailelere konuk olup ramazanın güzelliğini yaşadığı belirtildi.

Erzincanlıların gönül sofralarını öğrenci ve gençlere açtıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı boyunca 6 bin 478 öğrencimiz ve gencimiz, hem kapısını ardına kadar açan Erzincanlı ailelerimizin sıcak yuvalarına hem de sofrasını gönlüyle donatan kafe ve restoran sahibi esnaflarımızın iftar sofralarına misafir oldular. Gönül sofralarını açan, projeye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."