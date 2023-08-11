Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Temmuz Ayında 46 Bin 156 Yolcu Hizmet Aldı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda temmuz ayında 46 bin 156 yolcu hizmet aldı. Ayrıca, 347 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti ve 451 ton kargo, posta ve bagaj taşındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan temmuz ayında 46 bin 156 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2023 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 46 bin 156 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 347 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 451 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılının ocak- temmuz aylarında toplam 226 bin 924 yolcu, uçak trafiği bin 809, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 823 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN